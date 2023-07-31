***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.07.2023 16:22
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 01.01,2023 -30,06.2023 Dönemine Ait Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177339
BIST
'
17:247.213
En Düşük
|Değişim
|: 2,06%
|| 145,55
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:2426,9308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0543
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:2429,7254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0875
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:241.703,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,77
|Açılış
|: 1.703,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler17:22
|CWENE
|286,10
|704.294.549
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|380.101.062
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|828.274.081
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|589.374.250
|% 10,00
|
|SAYAS
|49,50
|61.927.766
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.273.275
|% -10,00
|
|OYAYO
|36,52
|13.628.314
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|3.949.445
|% -9,96
|
|ITTFH
|4,44
|380.000.710
|% -9,76
|
|DGGYO
|46,00
|225.186.503
|% -8,73
|
|EREGL
|41,48
|11.560.953.121
|% 7,85
|
|THYAO
|235,00
|8.016.580.478
|% 0,00
|
|ASTOR
|111,40
|6.639.697.907
|% 9,97
|
|YKBNK
|14,05
|6.584.096.705
|% 0,72
|
|KRDMD
|25,22
|5.744.311.136
|% 6,23
|
|EKGYO
|8,77
|4.959.261.134
|% 3,18
|
|YKBNK
|14,05
|6.584.096.705
|% 0,72
|
|ZOREN
|4,31
|1.403.249.537
|% 6,16
|
|EREGL
|41,48
|11.560.953.121
|% 7,85
|
|ISCTR
|15,06
|3.922.282.771
|% 0,07
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9238
|26,9294
|% 0,20
|
|Euro
|29,7204
|29,7331
|% 0,32
|
|Sterlin
|34,5132
|34,6863
|% 0,26
|
|Frank
|30,9100
|31,0962
|% 0,44
|
|Riyal
|7,1559
|7,1918
|% 0,18
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|7,77
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.705
|11,62
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.081
|11.168
|25,00
|
|Yarım
|5.545
|5.610
|13,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.805
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|21,41
|21,43
|0,38
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|0,53
|
Seans Raporu
17:22
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17:37SELGD
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17:34PRDGS
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17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 130, 74 artarak (% 1.69 ) 7, 880