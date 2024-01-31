***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.01.2024 10:43
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Değişken Fon 01.01.2023-31.12.2023 Dönemine Ait Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244164
BIST
'
12:468.481
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,91
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
12:4630,3597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0092
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
12:4632,8892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0498
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
12:461.990,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.990,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler12:42
|EGPRO
|182,60
|108.341.963
|% 10,00
|
|AKSUE
|15,29
|32.696.036
|% 10,00
|
|PRKAB
|36,96
|39.091.483
|% 10,00
|
|AVHOL
|35,26
|177.716.565
|% 9,98
|
|ICUGS
|15,89
|13.685.207
|% 9,97
|
|DIRIT
|19,62
|1.077.589
|% -10,00
|
|KBORU
|151,10
|349.842.629
|% -9,95
|
|LINK
|334,50
|258.197.274
|% -5,91
|
|CATES
|83,70
|1.822.109.508
|% -4,89
|
|MACKO
|84,50
|40.017.451
|% -4,41
|
|THYAO
|270,75
|2.871.487.604
|% -0,46
|
|BINHO
|556,50
|2.035.443.477
|% 5,80
|
|CATES
|83,70
|1.822.109.508
|% -4,89
|
|MIATK
|43,04
|1.714.049.186
|% 2,92
|
|EREGL
|43,46
|1.629.597.587
|% 0,28
|
|EKGYO
|9,99
|1.189.931.795
|% -1,58
|
|ZOREN
|4,67
|305.879.798
|% 0,65
|
|TSPOR
|1,58
|92.531.445
|% 1,94
|
|PETKM
|22,02
|1.041.237.507
|% 1,10
|
|ISCTR
|25,24
|1.183.868.342
|% -1,48
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3538
|30,3601
|% 0,03
|
|Euro
|32,8791
|32,8957
|% -0,13
|
|Sterlin
|38,3808
|38,5733
|% -0,07
|
|Frank
|35,0732
|35,2845
|% 0,00
|
|Riyal
|8,0743
|8,1148
|% 0,07
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,12
|23,14
|% 0,66
|
|Platin
|925,30
|927,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|980,29
|984,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,89
|81,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,24
|2.039,57
|% 0,66
|