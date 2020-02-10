***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 10:56
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
IYB Fon 31.01.2020 Tarihli Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817868
BIST
11:57120.780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -235,55
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
11:575,9957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0206
|Açılış
|: 5,9890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0130
En Düşük
5,9746
11:576,5723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0163
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5913
En Düşük
6,5480
11:57303,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,41
|Açılış
|: 303,33
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,93
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|33.416.139
|% 19,92
|
|DESA
|5,94
|13.816.777
|% 15,56
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,13
|3.534.793
|% 14,65
|
|RYGYO
|11,85
|93.939.664
|% 14,60
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|DOKTA
|49,84
|24.254.656
|% -8,47
|
|SERVE
|1,33
|3.116
|% -8,28
|
|LINK
|30,64
|1.783.663
|% -7,99
|
|THYAO
|14,46
|573.248.406
|% -0,07
|
|GUSGR
|2,87
|173.986.743
|% 1,41
|
|IHLGM
|1,30
|170.908.760
|% 5,69
|
|ASELS
|24,58
|166.682.390
|% 0,49
|
|KRDMD
|2,91
|153.598.121
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,30
|170.908.760
|% 5,69
|
|IHLAS
|0,90
|58.400.402
|% 2,27
|
|EKGYO
|1,68
|105.834.284
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,87
|173.986.743
|% 1,41
|
|ODAS
|2,24
|123.371.479
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6984
|7,7370
|% -0,39
|
|Frank
|6,1052
|6,1420
|% -0,41
|
|Riyal
|1,5920
|1,6000
|% -0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|3,59
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,00
|
|B. Petrol
|54,17
|54,17
|-0,28
|