***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 10:56
İMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TPV Fon 31.01.2020 Tarihli Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817871
BIST
11:51120.767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -248,64
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
11:515,9948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0215
|Açılış
|: 5,9890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0130
En Düşük
5,9746
11:516,5701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0185
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5913
En Düşük
6,5480
11:51303,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,54
|Açılış
|: 303,21
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,93
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|33.392.614
|% 19,92
|
|RYGYO
|11,90
|90.879.291
|% 15,09
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,13
|3.534.793
|% 14,65
|
|RYSAS
|11,36
|9.009.843
|% 13,83
|
|DOKTA
|48,90
|23.847.421
|% -10,19
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|SERVE
|1,33
|3.116
|% -8,28
|
|LINK
|30,86
|1.781.847
|% -7,33
|
|THYAO
|14,47
|563.152.670
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,86
|173.780.548
|% 1,06
|
|IHLGM
|1,30
|166.274.482
|% 5,69
|
|ASELS
|24,58
|165.412.006
|% 0,49
|
|KRDMD
|2,92
|153.564.998
|% -0,34
|
|IHLGM
|1,30
|166.274.482
|% 5,69
|
|IHLAS
|0,90
|58.260.535
|% 2,27
|
|EKGYO
|1,68
|105.613.858
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,86
|173.780.548
|% 1,06
|
|ODAS
|2,24
|123.091.560
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7015
|7,7401
|% -0,35
|
|Frank
|6,1048
|6,1416
|% -0,41
|
|Riyal
|1,5919
|1,5999
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|3,59
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,00
|
|B. Petrol
|54,17
|54,17
|-0,28
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