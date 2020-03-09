***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 16:55
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLE 28.02.2020 Tarihli Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825649
BIST
17:00103.172
En Yüksek
|Değişim
|: -5,87%
|| -6.428,31
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
17:006,1226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0350
|Açılış
|: 6,1230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
17:007,0007
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,1164
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
17:00328,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,68
|Açılış
|: 328,40
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|15.849.950
|% 12,52
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|BRKSN
|3,65
|70.996.494
|% 3,11
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|SUMAS
|9,67
|41.428
|% 1,79
|
|ARSAN
|4,05
|16.801.792
|% -18,67
|
|TUCLK
|4,49
|22.540.303
|% -17,77
|
|VAKKO
|4,98
|59.429.670
|% -17,41
|
|RYGYO
|6,46
|10.306.457
|% -17,39
|
|DZGYO
|3,74
|1.827.455
|% -16,52
|
|THYAO
|10,38
|876.134.366
|% -6,82
|
|ASELS
|27,10
|699.831.104
|% -9,18
|
|GARAN
|9,38
|335.927.593
|% -6,48
|
|TUPRS
|92,65
|240.189.653
|% -2,22
|
|YKBNK
|2,26
|228.759.146
|% -7,00
|
|IHLGM
|1,24
|168.022.876
|% -4,62
|
|YKBNK
|2,26
|228.759.146
|% -7,00
|
|ODAS
|1,83
|190.342.727
|% -11,59
|
|KARSN
|1,63
|163.343.414
|% -11,89
|
|THYAO
|10,38
|876.134.366
|% -6,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9968
|8,0369
|% 1,10
|
|Frank
|6,5532
|6,5927
|% 1,47
|
|Riyal
|1,6252
|1,6333
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|0,16
|
|Altın Gr.
|331
|331
|3,18
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|19,00
|
|Tam
|2.178
|2.232
|21,97
|
|Yarım
|1.053
|1.080
|10,63
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,31
|
|Gümüş.Ons
|16,79
|16,82
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|35,45
|35,45
|-9,82
|
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