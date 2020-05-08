***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.05.2020 14:16
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
IYB Fon 30.04.2020 Tarihli Portfföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843610
BIST
15:1298.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 157,41
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
15:127,1229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0301
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
15:127,7373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0477
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
15:12394,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,36
|Açılış
|: 394,21
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.425.621
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|5.947.118
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|5.486.573
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|47.784.378
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|IPEKE
|13,51
|197.628.104
|% -5,85
|
|KRDMD
|2,55
|904.678.520
|% -1,92
|
|GARAN
|8,00
|533.268.457
|% -0,25
|
|HALKB
|5,41
|473.151.611
|% 4,24
|
|AFYON
|2,89
|431.651.744
|% 3,96
|
|VAKBN
|4,61
|411.455.766
|% 2,44
|
|KRDMD
|2,55
|904.678.520
|% -1,92
|
|YKBNK
|2,11
|354.771.660
|% -0,94
|
|AFYON
|2,89
|431.651.744
|% 3,96
|
|VAKBN
|4,61
|411.455.766
|% 2,44
|
|HALKB
|5,41
|473.151.611
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7952
|8,8393
|% 0,26
|
|Frank
|7,3051
|7,3492
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8899
|1,8994
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|5,25
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,07
|
|Cumhuriyet
|2.516
|2.569
|0,20
|
|Tam
|2.590
|2.636
|0,20
|
|Yarım
|1.264
|1.289
|0,10
|
|Çeyrek
|630
|644
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,58
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|29,74
|29,74
|0,28
|
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