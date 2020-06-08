***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2020 11:56
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLE Fon 29.05.2020 Tarihli Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849802
BIST
13:13110.848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 826,44
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
13:136,7846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0193
|Açılış
|: 6,8040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7881
En Düşük
6,7485
13:137,6557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0245
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
13:13369,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,04
|Açılış
|: 369,84
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|46.804.051
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.116.524
|% 10,00
|
|CMENT
|27,50
|8.165.464
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.774.763
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.223.017
|% 9,98
|
|CASA
|20,80
|112.265
|% -9,88
|
|ALYAG
|1,22
|442.655
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,60
|164.369
|% -6,98
|
|GLBMD
|4,82
|748.344
|% -6,59
|
|KRGYO
|3,55
|64.746.917
|% -6,58
|
|GARAN
|8,39
|728.408.882
|% 1,21
|
|EKGYO
|1,73
|437.815.919
|% 5,49
|
|THYAO
|12,78
|399.850.550
|% 0,47
|
|ASELS
|32,12
|345.808.042
|% 0,75
|
|GSRAY
|3,65
|322.374.869
|% 4,58
|
|EKGYO
|1,73
|437.815.919
|% 5,49
|
|GSRAY
|3,65
|322.374.869
|% 4,58
|
|GARAN
|8,39
|728.408.882
|% 1,21
|
|BNTAS
|3,74
|188.929.115
|% 6,86
|
|PETKM
|3,81
|187.648.482
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5686
|8,6115
|% 0,28
|
|Frank
|7,0174
|7,0597
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8021
|1,8111
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|11,55
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,04
|
|Cumhuriyet
|2.399
|2.431
|-16,60
|
|Tam
|2.470
|2.501
|-17,20
|
|Yarım
|1.205
|1.219
|-10,20
|
|Çeyrek
|603
|610
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,71
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,08
|
|B. Petrol
|42,77
|42,77
|0,47
|