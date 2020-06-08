***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2020 11:56
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TPV Fon 29.05.2020 Tarihli Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849804
BIST
13:13110.848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 826,44
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
13:136,7846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0193
|Açılış
|: 6,8040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7881
En Düşük
6,7485
13:137,6557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0245
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
13:13369,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,04
|Açılış
|: 369,84
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|20,60
|6.774.145
|% 9,98
|
|YONGA
|26,80
|267.440
|% 9,93
|
|EGCEY
|1,22
|645.853
|% 9,91
|
|GLRYH
|8,88
|1.936.106
|% 9,90
|
|SNKRN
|3,67
|6.524.913
|% 9,88
|
|CASA
|20,80
|112.265
|% -9,88
|
|GLBMD
|4,82
|748.344
|% -6,59
|
|KRGYO
|3,57
|64.534.262
|% -6,05
|
|SODSN
|12,34
|112.354
|% -5,00
|
|GSDDE
|4,51
|1.699.532
|% -4,25
|
|EKGYO
|1,73
|437.579.570
|% 5,49
|
|BNTAS
|3,75
|188.652.538
|% 7,14
|
|VAKBN
|4,93
|134.506.146
|% 1,02
|
|HALKB
|5,63
|129.393.641
|% 0,90
|
|TKFEN
|15,40
|119.890.798
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,73
|437.579.570
|% 5,49
|
|BNTAS
|3,75
|188.652.538
|% 7,14
|
|IHLGM
|1,34
|59.737.428
|% 2,29
|
|VAKBN
|4,93
|134.506.146
|% 1,02
|
|CEMAS
|1,23
|31.587.948
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5723
|8,6153
|% 0,32
|
|Frank
|7,0164
|7,0587
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8020
|1,8110
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|9,59
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,36
|
|Cumhuriyet
|2.401
|2.432
|-15,00
|
|Tam
|2.471
|2.503
|-15,60
|
|Yarım
|1.206
|1.220
|-9,40
|
|Çeyrek
|603
|610
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,67
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,88
|0,08
|
|B. Petrol
|42,70
|42,70
|0,40
|