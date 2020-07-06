***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2020 16:51
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
------------
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TPV Fon 30.06.2020 PTarihli Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855120
BIST
16:44118.003
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 2.254,99
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.058
En Düşük
116.674
16:446,8640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
16:447,7866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0587
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
16:44394,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,07
|Açılış
|: 394,20
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,37
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.137.789
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.804.016
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.129.562
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.890.224
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,72
|990.474.582
|% 5,35
|
|ODAS
|2,81
|934.965.232
|% 7,25
|
|KRDMD
|3,22
|839.723.337
|% 1,90
|
|SISE
|5,99
|727.764.595
|% 4,36
|
|IHLGM
|1,83
|607.536.178
|% 8,93
|
|IHLGM
|1,83
|607.536.178
|% 8,93
|
|ODAS
|2,81
|934.965.232
|% 7,25
|
|EKGYO
|2,07
|549.911.560
|% 1,47
|
|KRDMD
|3,22
|839.723.337
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,70
|359.485.845
|% 6,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5635
|8,6064
|% 0,30
|
|Frank
|7,2826
|7,3265
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8244
|1,8336
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|11,09
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.552
|2.571
|16,60
|
|Tam
|2.627
|2.638
|17,10
|
|Yarım
|1.276
|1.290
|8,40
|
|Çeyrek
|638
|646
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,07
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|0,00
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1967, 45 artarak (% 1.84 ) 108, 914
-
16:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, INDES, ORMA, CCOLA
-
16:55
SKTAS, ORMA, NTHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:55
EGCYO, BMELK, SALIX değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:55
Bu seansda işlem gören 292 hisse senedinden 225 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 60 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 7 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem