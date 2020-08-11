***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 15:23
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLH 31.07.2020 Tarihli Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867996
BIST
15:121.102
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 26,72
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
15:127,2511
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,0866
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
15:128,5575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0582
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
15:12460,60
En Yüksek
|Değişim
|: -3,73%
|| -17,85
|Açılış
|: 460,60
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
459,77
BIST En Aktif Hisseler15:12
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|ALCAR
|94,60
|9.987.923
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,86
|60.005.486
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|860.920
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|42.066.887
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|8.648.824
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|THYAO
|11,35
|1.493.713.932
|% 7,48
|
|ASELS
|18,33
|1.444.869.185
|% 1,66
|
|SISE
|6,48
|1.218.823.828
|% 8,91
|
|EKGYO
|2,02
|1.021.863.520
|% 2,02
|
|GARAN
|6,90
|1.006.288.184
|% 5,02
|
|EKGYO
|2,02
|1.021.863.520
|% 2,02
|
|SISE
|6,48
|1.218.823.828
|% 8,91
|
|YKBNK
|2,11
|358.333.933
|% 3,43
|
|AKBNK
|4,94
|749.860.288
|% 3,78
|
|GARAN
|6,90
|1.006.288.184
|% 5,02
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2472
|7,2511
|% -1,18
|
|Euro
|8,5505
|8,5575
|% -0,68
|
|Sterlin
|9,4748
|9,5224
|% -0,93
|
|Frank
|7,9156
|7,9633
|% -0,82
|
|Riyal
|1,9265
|1,9361
|% -1,25
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-49,74
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-17,82
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.127
|-136,00
|
|Tam
|3.051
|3.129
|-149,23
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-72,18
|
|Çeyrek
|740
|757
|-36,09
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,78
|-1,37
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|-0,42
|
|B. Petrol
|45,56
|45,56
|0,57
|
Seans Raporu
15:12
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15:24METUR
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