***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.11.2020 13:23
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
IYB 30.10.2020 Tarihli Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887090
BIST
13:091.223
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 30,64
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.226
En Düşük
1.211
13:098,1210
En Yüksek
|Değişim
|: -4,68%
|| -0,3983
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0693
13:099,6512
En Yüksek
|Değişim
|: -4,69%
|| -0,4752
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5904
13:09511,81
En Yüksek
|Değişim
|: -4,30%
|| -23,01
|Açılış
|: 511,81
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
508,26
BIST En Aktif Hisseler13:06
|MARTI
|2,64
|16.517.295
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|18.642.631
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|659.541
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|82.090
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.951.453
|% 9,98
|
|SKBNK
|1,51
|233.391.178
|% -16,11
|
|EUYO
|8,46
|897.437
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,22
|3.898.616
|% -8,87
|
|MEGAP
|12,22
|3.898.616
|% -8,87
|
|SUMAS
|32,20
|92.443
|% -5,01
|
|GARAN
|7,38
|1.987.942.736
|% 5,73
|
|PETKM
|4,37
|625.054.399
|% 1,86
|
|AKBNK
|5,30
|589.417.403
|% 5,58
|
|YKBNK
|2,42
|477.689.994
|% 3,86
|
|ODAS
|3,67
|440.462.097
|% 1,94
|
|GARAN
|7,36
|2.007.415.480
|% 5,44
|
|YKBNK
|2,43
|478.437.346
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,51
|233.845.563
|% -16,11
|
|PETKM
|4,37
|625.572.866
|% 1,86
|
|ODAS
|3,67
|440.759.071
|% 1,94
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1215
|8,1265
|% -4,61
|
|Euro
|9,6451
|9,6570
|% -4,64
|
|Sterlin
|10,6535
|10,7069
|% -4,64
|
|Frank
|9,0037
|9,0580
|% -4,49
|
|Riyal
|2,1635
|2,1743
|% -4,47
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|7,38
|
|Altın Gr.
|512
|512
|-22,35
|
|Cumhuriyet
|3.412
|3.463
|-149,00
|
|Tam
|3.394
|3.482
|-148,96
|
|Yarım
|1.641
|1.684
|-72,05
|
|Çeyrek
|823
|842
|-36,03
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|-0,27
|
|B. Petrol
|40,30
|40,30
|0,85
|