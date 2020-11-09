***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.11.2020 13:23
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLH 30.10.2020 Tarihli Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887091
BIST
13:101.222
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 30,15
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.226
En Düşük
1.211
13:108,1214
En Yüksek
|Değişim
|: -4,67%
|| -0,3979
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0693
13:109,6507
En Yüksek
|Değişim
|: -4,70%
|| -0,4757
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5904
13:10511,81
En Yüksek
|Değişim
|: -4,30%
|| -23,01
|Açılış
|: 511,81
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
508,26
BIST En Aktif Hisseler13:08
|MARTI
|2,64
|16.606.059
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|18.673.253
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|659.541
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|82.090
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.951.453
|% 9,98
|
|SKBNK
|1,50
|234.722.189
|% -16,67
|
|EUYO
|8,46
|897.437
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,22
|3.898.616
|% -8,87
|
|MEGAP
|12,22
|3.898.616
|% -8,87
|
|BURVA
|71,50
|3.396.311
|% -6,35
|
|GARAN
|7,36
|2.037.398.433
|% 5,44
|
|PETKM
|4,37
|639.766.349
|% 1,86
|
|AKBNK
|5,29
|621.402.195
|% 5,38
|
|YKBNK
|2,43
|480.769.187
|% 4,29
|
|ODAS
|3,66
|445.400.103
|% 1,67
|
|GARAN
|7,36
|2.037.398.433
|% 5,44
|
|YKBNK
|2,43
|480.769.187
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,50
|234.722.189
|% -16,67
|
|PETKM
|4,37
|639.766.349
|% 1,86
|
|ODAS
|3,66
|445.400.103
|% 1,67
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1130
|8,1210
|% -4,68
|
|Euro
|9,6350
|9,6512
|% -4,69
|
|Sterlin
|10,6299
|10,6832
|% -4,85
|
|Frank
|8,9819
|9,0360
|% -4,73
|
|Riyal
|2,1584
|2,1692
|% -4,69
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|6,24
|
|Altın Gr.
|513
|513
|-21,92
|
|Cumhuriyet
|3.447
|3.499
|-113,00
|
|Tam
|3.395
|3.483
|-148,41
|
|Yarım
|1.641
|1.685
|-71,79
|
|Çeyrek
|823
|842
|-35,90
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,78
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|-0,25
|
|B. Petrol
|40,38
|40,38
|0,93
|