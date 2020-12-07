***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2020 14:27
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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09.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu Kasım Ayı Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891759
BIST
15:471.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,68
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:477,8376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0246
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:479,5030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0268
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:47461,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 461,36
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:47
|KRVGD
|10,89
|340.465
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SASA
|20,58
|967.335.474
|% 9,99
|
|SELEC
|16,51
|577.659.078
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|KENT
|431,10
|10.690.977
|% -7,45
|
|DYOBY
|12,20
|114.795.128
|% -7,22
|
|NIBAS
|83,85
|21.763.474
|% -7,09
|
|PETKM
|5,03
|3.357.732.005
|% 8,41
|
|TUPRS
|96,95
|1.278.311.991
|% 3,58
|
|GARAN
|8,97
|1.124.753.756
|% -1,54
|
|SASA
|20,58
|967.335.474
|% 9,99
|
|DOHOL
|2,82
|884.478.990
|% -1,40
|
|PETKM
|5,03
|3.357.732.005
|% 8,41
|
|TSKB
|1,83
|665.579.362
|% -5,18
|
|DOHOL
|2,82
|884.478.990
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,07
|577.080.434
|% -2,82
|
|ITTFH
|2,63
|424.805.119
|% 6,91
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8355
|7,8376
|% 0,31
|
|Euro
|9,4955
|9,5030
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,3676
|10,4196
|% -0,95
|
|Frank
|8,7595
|8,8122
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0831
|2,0936
|% 0,31
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-3,42
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|-7,00
|
|Tam
|3.042
|3.119
|-15,10
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-7,31
|
|Çeyrek
|737
|754
|-3,65
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|48,72
|48,72
|-0,53
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
15:56CMENT
Yüzde 4.24 oranında artışla 35.88 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 680 adet işlem
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15:55ITTFH
Yüzde 6.50 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 164, 583, 604 adet işlem
-
15:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, ISCTR, VAKBN
-
15:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 2 kaybederek (% -0.10 ) 1, 197
-
15:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, RODRG, SNPAM, SEKFK, BRYAT, YAPRK, YYAPI, KRVGD, BSOKE, SELEC