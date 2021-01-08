***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.01.2021 11:51
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU ARALIK 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898184
BIST
12:171.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,99
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
12:177,3972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0491
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
12:179,0549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0323
|Açılış
|: 9,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
12:17450,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,95
|Açılış
|: 450,09
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:17
|YESIL
|151,80
|93.141.940
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|50.157.772
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.221.265
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|457,60
|269.106.730
|% -5,73
|
|EKGYO
|2,52
|1.170.241.241
|% -3,08
|
|SISE
|7,46
|893.710.836
|% 1,08
|
|THYAO
|12,89
|848.677.101
|% 1,66
|
|OTKAR
|417,70
|701.894.284
|% -3,06
|
|KRDMD
|6,20
|600.502.742
|% 4,55
|
|EKGYO
|2,52
|1.170.241.241
|% -3,08
|
|SISE
|7,46
|893.710.836
|% 1,08
|
|PETKM
|5,28
|551.443.277
|% 0,57
|
|SKBNK
|1,57
|157.040.350
|% 1,29
|
|KRDMD
|6,20
|600.502.742
|% 4,55
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3902
|7,3972
|% 0,67
|
|Euro
|9,0414
|9,0549
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,0204
|10,0707
|% 0,86
|
|Frank
|8,3098
|8,3598
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9660
|1,9759
|% 0,72
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-25,88
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-20,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|-15,29
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|-7,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|-3,70
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,44
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|54,69
|54,69
|0,31
|