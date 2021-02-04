***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.02.2021 15:41
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU OCAK 2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907467
BIST
15:381.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,33
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.531
15:387,1172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0473
|Açılış
|: 7,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
15:388,5464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0792
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
15:38415,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -6,49
|Açılış
|: 415,51
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
413,64
BIST En Aktif Hisseler15:38
|AYEN
|6,93
|207.179.863
|% 10,00
|
|BFREN
|1.309,00
|96.948.299
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.039.517
|% 10,00
|
|AYCES
|79,20
|2.555.971
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,52
|968.351
|% 9,99
|
|INTEM
|59,85
|1.304.089
|% -10,00
|
|SAMAT
|9,41
|153.517.312
|% -9,95
|
|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
|
|BTCIM
|9,51
|14.627.668
|% -7,49
|
|TSGYO
|6,47
|11.037.380
|% -6,10
|
|SISE
|7,76
|1.313.724.480
|% 2,11
|
|KARSN
|5,23
|1.088.362.269
|% 1,95
|
|KRDMD
|7,01
|1.024.865.327
|% 1,89
|
|GARAN
|10,02
|975.826.537
|% -0,79
|
|EKGYO
|2,50
|753.143.749
|% -0,79
|
|EKGYO
|2,50
|753.143.749
|% -0,79
|
|KARSN
|5,23
|1.088.362.269
|% 1,95
|
|PEGYO
|2,69
|548.862.103
|% 3,07
|
|SISE
|7,76
|1.313.724.480
|% 2,11
|
|KRDMD
|7,01
|1.024.865.327
|% 1,89
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1152
|7,1172
|% -0,66
|
|Euro
|8,5414
|8,5464
|% -0,92
|
|Sterlin
|9,6872
|9,7357
|% -0,47
|
|Frank
|7,8592
|7,9066
|% -0,91
|
|Riyal
|1,8927
|1,9022
|% -0,52
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-14,87
|
|Altın Gr.
|415
|416
|-6,54
|
|Cumhuriyet
|2.759
|2.801
|-53,00
|
|Tam
|2.745
|2.815
|-53,81
|
|Yarım
|1.327
|1.362
|-26,02
|
|Çeyrek
|666
|681
|-13,02
|
|Gümüş.Ons
|26,50
|26,54
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,05
|-0,13
|
|B. Petrol
|58,83
|58,83
|0,14
|