***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.02.2021 15:51
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON OCAK 2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907469
BIST
15:451.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,28
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.531
15:457,1221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0424
|Açılış
|: 7,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
15:458,5536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0720
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
15:45416,24
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -5,84
|Açılış
|: 416,24
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
413,64
BIST En Aktif Hisseler15:43
|AYEN
|6,93
|207.179.863
|% 10,00
|
|BFREN
|1.309,00
|96.948.299
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.039.517
|% 10,00
|
|AYCES
|79,20
|2.555.971
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,52
|968.351
|% 9,99
|
|INTEM
|59,85
|1.304.089
|% -10,00
|
|SAMAT
|9,41
|153.517.312
|% -9,95
|
|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
|
|BTCIM
|9,51
|14.627.668
|% -7,49
|
|TSGYO
|6,47
|11.037.380
|% -6,10
|
|SISE
|7,76
|1.313.724.480
|% 2,11
|
|KARSN
|5,23
|1.088.362.269
|% 1,95
|
|KRDMD
|7,01
|1.024.865.327
|% 1,89
|
|GARAN
|10,02
|975.826.537
|% -0,79
|
|EKGYO
|2,50
|753.143.749
|% -0,79
|
|EKGYO
|2,50
|753.143.749
|% -0,79
|
|KARSN
|5,23
|1.088.362.269
|% 1,95
|
|PEGYO
|2,69
|548.862.103
|% 3,07
|
|SISE
|7,76
|1.313.724.480
|% 2,11
|
|KRDMD
|7,01
|1.024.865.327
|% 1,89
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1192
|7,1218
|% -0,60
|
|Euro
|8,5462
|8,5523
|% -0,85
|
|Sterlin
|9,6905
|9,7391
|% -0,43
|
|Frank
|7,8605
|7,9079
|% -0,89
|
|Riyal
|1,8931
|1,9025
|% -0,50
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-16,77
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-6,79
|
|Cumhuriyet
|2.759
|2.801
|-53,00
|
|Tam
|2.746
|2.815
|-53,32
|
|Yarım
|1.327
|1.362
|-25,79
|
|Çeyrek
|666
|681
|-12,90
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,49
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,13
|
|B. Petrol
|58,81
|58,81
|0,12
|
Seans Raporu
15:43
daha fazla
-
15:56ARMDA
Yüzde 9.98 oranında artışla 72.75 lira fiyatla işlem gören hissede 147, 154 adet işlem
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15:54RODRG
Yüzde 6.46 oranında artışla 19.46 lira fiyatla işlem gören hissede 255, 233 adet işlem
-
15:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, VAKBN, ISCTR
-
15:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.22 ) 1, 349
-
15:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, ISKPL, EMNIS, ALMAD, TACTR, DAGHL, FRIGO, BFREN, LINK, OYAYO