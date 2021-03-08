***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 14:58
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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04.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Hisse Senedi Fonu Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915935
BIST
17:441.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,84
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
17:447,6842
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,1522
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
17:449,1320
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,1520
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
17:44415,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,38
|Açılış
|: 415,67
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler17:44
|TRILC
|12,10
|6.200.209
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.465.753
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.993.673
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,00
|1.919.270.557
|% -2,70
|
|PETKM
|6,19
|1.901.409.262
|% 2,82
|
|KOZAL
|133,50
|1.368.085.310
|% 3,57
|
|KRDMD
|7,26
|1.255.603.116
|% -0,55
|
|THYAO
|14,69
|1.172.444.317
|% -0,61
|
|PETKM
|6,19
|1.901.409.262
|% 2,82
|
|EKGYO
|2,38
|669.481.291
|% -3,25
|
|GARAN
|9,00
|1.919.270.557
|% -2,70
|
|HALKB
|5,41
|978.550.749
|% 0,37
|
|SKBNK
|1,37
|242.386.467
|% -2,84
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6786
|7,6842
|% 2,02
|
|Euro
|9,1226
|9,1320
|% 1,69
|
|Sterlin
|10,5709
|10,6239
|% 1,66
|
|Frank
|8,1767
|8,2259
|% 1,47
|
|Riyal
|2,0364
|2,0466
|% 1,73
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.688
|-10,42
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,33
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,12
|
|B. Petrol
|68,81
|68,81
|-0,55
|
Seans Raporu
17:44
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