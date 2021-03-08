***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 15:06
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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04.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy İkinci Değişken Fon Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915940
BIST
16:191.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -9,67
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
16:197,6660
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1340
|Açılış
|: 7,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
16:199,1041
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1241
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
16:19417,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 6,17
|Açılış
|: 417,45
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler16:18
|VKFYO
|8,91
|49.304.420
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|115.724
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.692.611
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|PETKM
|6,24
|1.608.845.896
|% 3,65
|
|GARAN
|9,07
|1.586.471.676
|% -1,95
|
|KOZAL
|131,90
|1.087.333.433
|% 2,33
|
|KRDMD
|7,28
|1.078.622.330
|% -0,27
|
|THYAO
|14,66
|1.049.786.494
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,40
|636.484.867
|% -2,44
|
|PETKM
|6,24
|1.608.845.896
|% 3,65
|
|GARAN
|9,07
|1.586.471.676
|% -1,95
|
|HALKB
|5,41
|924.349.538
|% 0,37
|
|SKBNK
|1,38
|218.648.587
|% -2,13
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6597
|7,6660
|% 1,78
|
|Euro
|9,0958
|9,1041
|% 1,38
|
|Sterlin
|10,5953
|10,6484
|% 1,90
|
|Frank
|8,1843
|8,2336
|% 1,57
|
|Riyal
|2,0404
|2,0506
|% 1,93
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-4,99
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,87
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|38,00
|
|Tam
|2.764
|2.835
|37,75
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|18,26
|
|Çeyrek
|670
|686
|9,13
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,20
|0,10
|
|B. Petrol
|68,88
|68,88
|-0,48
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 89 kaybederek (% -0.73 ) 1, 619
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16:32ESEN
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 37.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 084, 263 adet işlem
-
16:31BRKSN
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 12.74 lira fiyatla işlem gören hissede 460, 762 adet işlem
-
16:28XU100
Endeks 1, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 69 altında . İşlem hacmi 21, 859.00 milyon TL de
-
16:26ITTFH
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 142, 633 adet işlem