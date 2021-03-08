***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 17:38
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Hisse Senedi Fonu Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916079
BIST
17:361.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,28
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
17:367,6570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1250
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
17:369,1018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1218
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
17:36416,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,28
|Açılış
|: 416,56
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler17:36
|TRILC
|12,10
|6.187.759
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.851.723
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.464.417
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,01
|1.885.899.365
|% -2,59
|
|PETKM
|6,18
|1.883.381.554
|% 2,66
|
|KOZAL
|133,10
|1.289.885.278
|% 3,26
|
|KRDMD
|7,27
|1.246.358.484
|% -0,41
|
|THYAO
|14,63
|1.142.302.990
|% -1,01
|
|PETKM
|6,18
|1.883.381.554
|% 2,66
|
|EKGYO
|2,39
|665.747.280
|% -2,85
|
|GARAN
|9,01
|1.885.899.365
|% -2,59
|
|HALKB
|5,40
|972.501.378
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,27
|1.246.358.484
|% -0,41
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6515
|7,6570
|% 1,66
|
|Euro
|9,0924
|9,1018
|% 1,36
|
|Sterlin
|10,5746
|10,6276
|% 1,70
|
|Frank
|8,1824
|8,2317
|% 1,54
|
|Riyal
|2,0375
|2,0477
|% 1,78
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|-6,59
|
|Altın Gr.
|417
|418
|6,30
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,13
|
|B. Petrol
|68,81
|68,81
|-0,55
|