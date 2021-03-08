***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 17:43
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916081
BIST
18:051.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -11,71
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,7365
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 0,2045
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7831
En Düşük
7,4989
18:059,1828
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 0,2028
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,2306
En Düşük
8,8190
18:05418,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 7,17
|Açılış
|: 418,46
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
420,32
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|8,91
|49.515.899
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|74.342.113
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|ISBTR
|49.500,00
|1.876.250
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.692.337
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,32
|1.253.758
|% -10,00
|
|KSTUR
|343,00
|1.478.390
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|15.709.490
|% -9,99
|
|KENT
|350,80
|6.263.357
|% -9,98
|
|CASA
|159,00
|4.430.819
|% -9,97
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|KOZAL
|132,80
|1.529.001.681
|% 3,03
|
|KRDMD
|7,26
|1.336.883.247
|% -0,55
|
|THYAO
|14,65
|1.296.760.801
|% -0,88
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,37
|785.857.625
|% -3,66
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|HALKB
|5,36
|1.030.359.077
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,37
|259.852.991
|% -2,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7330
|7,7365
|% 2,72
|
|Euro
|9,1753
|9,1828
|% 2,26
|
|Sterlin
|10,6693
|10,7228
|% 2,61
|
|Frank
|8,2437
|8,2934
|% 2,31
|
|Riyal
|2,0578
|2,0681
|% 2,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|-18,13
|
|Altın Gr.
|419
|419
|7,47
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,22
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|0,16
|
|B. Petrol
|68,23
|68,23
|-1,13
|