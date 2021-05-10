***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2021 14:53
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy İkinci Değişken Fon Nisan 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935662
BIST
14:381.456
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 15,02
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.460
En Düşük
1.448
14:388,2577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0237
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
14:3810,0544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0276
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
14:38488,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,34
|Açılış
|: 488,13
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
488,86
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler14:38
|INVEO
|132,00
|101.237.003
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|TGSAS
|15,25
|7.468.674
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|185.132.856
|% 9,94
|
|TKNSA
|8,30
|182.683.131
|% 9,93
|
|VAKFN
|13,99
|2.967.545
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|FORMT
|1,30
|9.988.861
|% -5,80
|
|PEKGY
|1,30
|40.618.785
|% -5,80
|
|GARAN
|7,68
|771.015.459
|% -0,52
|
|THYAO
|13,19
|733.738.281
|% 1,54
|
|KRDMD
|8,62
|640.773.587
|% 1,65
|
|PETKM
|6,54
|631.306.795
|% 0,15
|
|KOZAL
|130,30
|609.451.062
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,14
|285.315.031
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,88
|205.831.836
|% 2,17
|
|GARAN
|7,68
|771.015.459
|% -0,52
|
|PETKM
|6,54
|631.306.795
|% 0,15
|
|DOHOL
|3,08
|250.335.080
|% 3,01
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|8,89
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,38
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,78
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,07
|
|B. Petrol
|68,99
|68,99
|0,71
|