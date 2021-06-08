***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2021 14:07
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Değişken Fon Mayıs 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941013
BIST
14:031.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,66
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.443
14:038,6089
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0037
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
14:0310,4925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0123
|Açılış
|: 10,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
14:03523,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -2,00
|Açılış
|: 523,94
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler14:03
|ATATP
|31,94
|9.936.726
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|3.843.487
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|24.674.480
|% 9,96
|
|YESIL
|3,55
|3.843.986
|% 9,94
|
|UFUK
|15,81
|141.346
|% 9,03
|
|YAYLA
|3,81
|12.688.784
|% -9,93
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,82
|15.934.624
|% -7,47
|
|NTHOL
|5,10
|110.167.419
|% -7,10
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|KOZAL
|127,20
|627.283.354
|% 1,52
|
|GARAN
|8,26
|590.162.811
|% -0,36
|
|THYAO
|14,30
|574.626.635
|% 0,14
|
|SASA
|34,56
|410.166.378
|% 2,31
|
|SISE
|8,19
|361.376.219
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,24
|248.462.537
|% 0,00
|
|GARAN
|8,26
|590.162.811
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,99
|104.134.040
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,18
|53.471.508
|% -0,84
|
|SISE
|8,19
|361.376.219
|% 0,00
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6078
|8,6089
|% -0,04
|
|Euro
|10,4885
|10,4925
|% -0,12
|
|Sterlin
|12,1327
|12,1936
|% -0,33
|
|Frank
|9,5577
|9,6153
|% 0,00
|
|Riyal
|2,2869
|2,2984
|% -0,12
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-3,52
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|3.464
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.449
|3.535
|-4,15
|
|Yarım
|1.667
|1.710
|-2,01
|
|Çeyrek
|836
|855
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,76
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,66
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,97
|70,97
|-0,50
|