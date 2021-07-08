***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2021 10:37
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Değişken Fon Haziran 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948323
BIST
11:471.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,56
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.384
11:478,7108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0255
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
11:4710,3152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0647
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
11:47507,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,76
|Açılış
|: 507,53
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler11:46
|TUREX
|11,57
|10.163.389
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|BIOEN
|28,40
|151.935.851
|% 6,45
|
|LOGO
|39,04
|101.510.035
|% 6,03
|
|VKFYO
|7,50
|249.615
|% 5,78
|
|SNGYO
|4,23
|14.143.183
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|24.727.877
|% -9,95
|
|KATMR
|3,19
|45.855.872
|% -7,54
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|SANEL
|4,79
|1.936.159
|% -5,15
|
|GARAN
|8,65
|270.602.943
|% -0,92
|
|THYAO
|13,80
|202.333.741
|% -0,36
|
|PETKM
|5,38
|180.962.618
|% 0,37
|
|BIOEN
|28,40
|151.935.851
|% 6,45
|
|KRDMD
|7,08
|124.008.177
|% -0,98
|
|EKGYO
|1,91
|90.690.622
|% 0,53
|
|TSKB
|1,28
|52.046.877
|% 0,00
|
|PETKM
|5,38
|180.962.618
|% 0,37
|
|ODAS
|1,95
|64.309.952
|% -3,47
|
|GARAN
|8,65
|270.602.943
|% -0,92
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7067
|8,7100
|% 0,28
|
|Euro
|10,3048
|10,3152
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,9591
|12,0191
|% 0,06
|
|Frank
|9,4493
|9,5063
|% 1,13
|
|Riyal
|2,3142
|2,3258
|% 0,23
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|10,18
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,14
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|21,65
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|10,47
|
|Çeyrek
|811
|829
|5,24
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,19
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,01
|
|B. Petrol
|72,52
|72,52
|-0,91
|
Seans Raporu
11:46
daha fazla
-
12:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 37 kaybederek (% -0.36 ) 1, 493
-
12:01XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 25 altında . İşlem hacmi 3, 333.00 milyon TL de
-
12:01KATMR
Yüzde -7.54 oranında düşüşle 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 245, 575 adet işlem
-
11:57KATMR
Yüzde -7.25 oranında düşüşle 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 240, 925 adet işlem
-
11:56TGSAS
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 12.36 lira fiyatla işlem gören hissede 369, 567 adet işlem