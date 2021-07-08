***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2021 10:38
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy İkinci Değişken Fon Haziran 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948330
BIST
11:551.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,45
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.384
11:558,7107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0254
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
11:5510,3132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0627
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
11:55507,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,78
|Açılış
|: 507,54
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler11:55
|TUREX
|11,57
|10.180.200
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|LOGO
|39,20
|104.166.784
|% 6,46
|
|BIOEN
|28,38
|156.077.292
|% 6,37
|
|VKFYO
|7,50
|249.615
|% 5,78
|
|SNGYO
|4,23
|14.149.807
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|24.734.712
|% -9,95
|
|KATMR
|3,18
|46.982.236
|% -7,83
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|FADE
|20,42
|15.998.564
|% -5,29
|
|GARAN
|8,65
|270.909.169
|% -0,92
|
|THYAO
|13,80
|202.513.714
|% -0,36
|
|PETKM
|5,38
|181.067.346
|% 0,37
|
|BIOEN
|28,38
|156.077.292
|% 6,37
|
|KRDMD
|7,08
|124.076.409
|% -0,98
|
|EKGYO
|1,90
|90.802.870
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|52.060.829
|% 0,00
|
|PETKM
|5,38
|181.067.346
|% 0,37
|
|ODAS
|1,96
|64.572.885
|% -2,97
|
|GARAN
|8,65
|270.909.169
|% -0,92
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7059
|8,7107
|% 0,29
|
|Euro
|10,2824
|10,3132
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,9648
|12,0248
|% 0,11
|
|Frank
|9,4462
|9,5032
|% 1,09
|
|Riyal
|2,3150
|2,3266
|% 0,26
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|10,18
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,14
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|21,65
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|10,47
|
|Çeyrek
|811
|829
|5,24
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,19
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,01
|
|B. Petrol
|72,52
|72,52
|-0,91
|