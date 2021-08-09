***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 15:35
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Hisse Senedi Fonu Temmuz 2021 Poftföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955992
BIST
16:521.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
16:528,6388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0232
|Açılış
|: 8,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
16:5210,1640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0093
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
16:52482,91
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -5,62
|Açılış
|: 482,91
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler16:52
|BRYAT
|346,60
|100.441.682
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|573.835.286
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.597.667
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.536.566
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.532.684
|% 9,98
|
|FADE
|10,98
|98.108.415
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.959.772
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,76
|49.529.559
|% -9,04
|
|DAGHL
|15,60
|28.341.705
|% -8,50
|
|DOBUR
|15,91
|680.995
|% -7,66
|
|GARAN
|9,18
|1.145.894.454
|% -0,54
|
|SISE
|8,24
|1.063.986.840
|% 3,00
|
|KRDMD
|7,97
|672.464.961
|% -0,38
|
|GENIL
|14,30
|573.835.286
|% 10,00
|
|THYAO
|12,87
|560.792.354
|% 0,31
|
|ZRGYO
|1,60
|400.725.503
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,47
|466.425.185
|% 0,00
|
|SISE
|8,24
|1.063.986.840
|% 3,00
|
|GARAN
|9,18
|1.145.894.454
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,97
|672.464.961
|% -0,38
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6355
|8,6388
|% 0,27
|
|Euro
|10,1545
|10,1640
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,9418
|12,0016
|% 0,22
|
|Frank
|9,3730
|9,4295
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2955
|2,3070
|% 0,21
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-22,89
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-4,87
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.266
|-27,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-25,20
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|-12,19
|
|Çeyrek
|777
|794
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|-0,14
|
|B. Petrol
|68,66
|68,66
|-2,04
|