***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 15:32
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Değişken Fon Temmuz 2021 Poftföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955990
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
18:058,6371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0215
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
18:0510,1676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0129
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
18:05480,46
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -8,06
|Açılış
|: 480,46
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|75,35
|1.595.634
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|575.043.364
|% 10,00
|
|CANTE
|11,99
|99.130.036
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.562.322
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|101.131.763
|% 10,00
|
|FADE
|10,98
|98.973.145
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,66
|60.557.903
|% -9,97
|
|EDIP
|3,99
|2.010.078
|% -9,93
|
|DAGHL
|15,49
|31.551.144
|% -9,15
|
|DOBUR
|15,85
|1.232.707
|% -8,01
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,97
|767.296.739
|% -0,38
|
|THYAO
|12,79
|715.488.064
|% -0,31
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
|
|ZRGYO
|1,59
|413.197.872
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|EKGYO
|1,86
|205.644.470
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6355
|8,6371
|% 0,25
|
|Euro
|10,1559
|10,1676
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,9390
|11,9988
|% 0,19
|
|Frank
|9,3578
|9,4142
|% -0,21
|
|Riyal
|2,2982
|2,3097
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-33,47
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-8,56
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,42
|-0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,25
|
|B. Petrol
|69,11
|69,11
|-1,59
|
Seans Raporu
18:05
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