***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 16:55
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Değişken Fon Eylül 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967513
BIST
16:441.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -11,48
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
16:448,8962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0276
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
16:4410,2742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0185
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
16:44502,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,92
|Açılış
|: 502,57
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler16:42
|NUGYO
|12,43
|17.634.762
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.713.963
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.133.133
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,10
|20.151.245
|% -9,50
|
|PETKM
|6,13
|1.610.551.968
|% -7,96
|
|MARTI
|1,40
|28.594.000
|% -7,89
|
|RALYH
|4,16
|3.564.668
|% -7,76
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,13
|1.610.551.968
|% -7,96
|
|EREGL
|16,30
|1.218.462.569
|% 0,93
|
|GARAN
|9,27
|1.085.239.773
|% -0,11
|
|TUPRS
|120,10
|874.194.191
|% -0,66
|
|THYAO
|13,79
|661.838.101
|% -1,78
|
|PETKM
|6,13
|1.610.551.968
|% -7,96
|
|YKBNK
|2,37
|403.327.149
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|167.110.571
|% -1,65
|
|GARAN
|9,27
|1.085.239.773
|% -0,11
|
|KRDMD
|6,34
|611.620.344
|% -0,16
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8931
|8,8995
|% 0,35
|
|Euro
|10,2697
|10,2749
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,0397
|12,1000
|% -0,03
|
|Frank
|9,5476
|9,6051
|% 0,37
|
|Riyal
|2,3641
|2,3760
|% 0,33
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-1,46
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,29
|
|Cumhuriyet
|3.328
|3.378
|23,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|28,27
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|13,68
|
|Çeyrek
|804
|823
|6,84
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,45
|81,45
|-1,11
|
Seans Raporu
16:42
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16:57BRKSN
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Yüzde -5.49 oranında düşüşle 9.13 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 077, 815 adet işlem
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16:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 66 kaybederek (% -0.87 ) 1, 209
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