***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.11.2021 11:25
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy İkinci Değişken Fon Ekim 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976184
BIST
11:461.618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 9,09
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.618
En Düşük
1.605
11:469,7289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0513
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7329
En Düşük
9,6593
11:4611,2864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0640
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
11:46570,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 3,00
|Açılış
|: 570,80
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler11:44
|TSPOR
|6,18
|24.840.770
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|VERTU
|27,68
|70.787.564
|% 7,79
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|GSDDE
|4,23
|19.675.892
|% 6,82
|
|ERSU
|4,64
|30.276.334
|% -9,90
|
|INVEO
|28,88
|7.948.161
|% -8,61
|
|AKFGY
|5,49
|18.874.387
|% -7,26
|
|KARYE
|13,41
|111.143.388
|% -7,13
|
|GEREL
|5,58
|22.204.422
|% -5,42
|
|SISE
|9,30
|1.166.957.439
|% 3,68
|
|PETKM
|6,87
|867.877.104
|% 0,73
|
|THYAO
|18,32
|791.772.835
|% 1,50
|
|GARAN
|10,75
|717.743.333
|% -0,28
|
|YKBNK
|3,12
|705.141.831
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,12
|705.141.831
|% 2,63
|
|SISE
|9,30
|1.166.957.439
|% 3,68
|
|PETKM
|6,87
|867.877.104
|% 0,73
|
|ODAS
|1,50
|127.993.440
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,13
|146.943.580
|% 1,43
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7217
|9,7294
|% 0,54
|
|Euro
|11,2783
|11,2848
|% 0,56
|
|Sterlin
|13,1536
|13,2195
|% 0,48
|
|Frank
|10,6033
|10,6672
|% 0,48
|
|Riyal
|2,5857
|2,5986
|% 0,49
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,30
|
|Altın Gr.
|570
|571
|2,89
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.752
|3.846
|0,65
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|0,31
|
|Çeyrek
|910
|930
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|83,83
|83,83
|0,40
|