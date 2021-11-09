***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.11.2021 11:22
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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06.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Hisse Senedi Fonu Ekim 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976183
BIST
16:141.628
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 19,42
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.629
En Düşük
1.605
16:149,7289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0513
|Açılış
|: 9,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
16:1411,2734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0510
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
16:14571,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,76
|Açılış
|: 571,38
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,51
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler16:13
|TSPOR
|6,18
|27.316.305
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,62
|137.427.992
|% 9,67
|
|NATEN
|37,10
|53.180.968
|% 7,85
|
|GSDDE
|4,27
|31.522.158
|% 7,83
|
|KARYE
|13,00
|173.531.874
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|359.791.347
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.141.880
|% -9,90
|
|INVEO
|28,80
|14.705.748
|% -8,86
|
|AKFGY
|5,43
|35.048.048
|% -8,28
|
|PETKM
|7,06
|2.863.658.216
|% 3,52
|
|GARAN
|10,85
|2.199.712.849
|% 0,65
|
|THYAO
|18,13
|2.177.376.804
|% 0,44
|
|SISE
|9,39
|1.764.588.771
|% 4,68
|
|YKBNK
|3,13
|1.116.265.786
|% 2,96
|
|PETKM
|7,06
|2.863.658.216
|% 3,52
|
|YKBNK
|3,13
|1.116.265.786
|% 2,96
|
|ODAS
|1,55
|445.634.047
|% 4,73
|
|GARAN
|10,85
|2.199.712.849
|% 0,65
|
|SISE
|9,39
|1.764.588.771
|% 4,68
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7218
|9,7254
|% 0,49
|
|Euro
|11,2645
|11,2715
|% 0,44
|
|Sterlin
|13,1478
|13,2137
|% 0,43
|
|Frank
|10,5882
|10,6520
|% 0,34
|
|Riyal
|2,5854
|2,5984
|% 0,48
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|2,26
|
|Altın Gr.
|571
|571
|3,76
|
|Cumhuriyet
|3.775
|3.832
|5,00
|
|Tam
|3.761
|3.856
|10,56
|
|Yarım
|1.818
|1.865
|5,11
|
|Çeyrek
|912
|933
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,01
|
|B. Petrol
|83,71
|83,71
|0,28
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:28SISE
Yüzde 4.68 oranında artışla 9.39 lira fiyatla işlem gören hissede 190, 771, 654 adet işlem
-
16:27ARDYZ
Yüzde 4.40 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 103, 631 adet işlem
-
16:26VERTU
Yüzde 5.84 oranında artışla 27.18 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 532, 674 adet işlem
-
16:25EGEPO
Yüzde 5.47 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 120, 762 adet işlem
-
16:24XU100
Endeks 1, 627 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 23, 775.00 milyon TL de