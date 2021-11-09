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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

09.11.2021 11:22
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Hisse Senedi Fonu Ekim 2021 Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976183


BIST
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BIST En Aktif Hisseler16:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 6,18 27.316.305 % 9,96  
DOBUR 84,55 14.035.892 % 9,95  
PRKAB 30,62 137.427.992 % 9,67  
NATEN 37,10 53.180.968 % 7,85  
GSDDE 4,27 31.522.158 % 7,83  
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16:13 Alış Satış %  
Dolar 9,7218 9,7254 % 0,49  
Euro 11,2645 11,2715 % 0,44  
Sterlin 13,1478 13,2137 % 0,43  
Frank 10,5882 10,6520 % 0,34  
Riyal 2,5854 2,5984 % 0,48  
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16:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.826 1.826 2,26  
Altın Gr. 571 571 3,76  
Cumhuriyet 3.775 3.832 5,00  
Tam 3.761 3.856 10,56  
Yarım 1.818 1.865 5,11  
Çeyrek 912 933 2,56  
Gümüş.Ons 24,34 24,37 -0,11  
Gümüş Gr. 7,63 7,64 0,01  
B. Petrol 83,71 83,71 0,28  
Seans Raporu 16:13
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