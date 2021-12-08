***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 11:22
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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09.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Hisse Senedi Fonu Kasım 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981886
BIST
11:232.003
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 21,83
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
11:2313,6445
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1544
|Açılış
|: 13,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6562
En Düşük
13,4450
11:2315,4130
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1959
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4320
En Düşük
15,1751
11:23783,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 9,59
|Açılış
|: 783,70
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler11:23
|BAGFS
|13,97
|10.429.527
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,76
|2.221.840
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.175.553
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|15.454.952
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|10.061.495
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,17
|61.723.652
|% -7,14
|
|SISE
|14,81
|1.567.094.068
|% 0,95
|
|THYAO
|20,06
|1.495.624.843
|% 4,48
|
|ASELS
|23,94
|1.161.067.616
|% 3,73
|
|GARAN
|11,90
|719.584.671
|% 0,59
|
|KRDMD
|9,79
|704.350.441
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,63
|676.768.383
|% 1,68
|
|SISE
|14,81
|1.567.094.068
|% 0,95
|
|SKBNK
|1,23
|97.041.609
|% 0,82
|
|THYAO
|20,06
|1.495.624.843
|% 4,48
|
|KRDMD
|9,79
|704.350.441
|% 0,93
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6339
|13,6445
|% 1,14
|
|Euro
|15,3894
|15,4130
|% 1,29
|
|Sterlin
|18,0186
|18,1090
|% 1,17
|
|Frank
|14,7143
|14,8029
|% 1,28
|
|Riyal
|3,6257
|3,6439
|% 1,15
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|1,64
|
|Altın Gr.
|784
|784
|9,32
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|0,07
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-0,50
|