***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 11:26
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy İkinci Değişken Fon Kasım 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981887
BIST
12:521.996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 14,76
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.983
12:5213,6833
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1932
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7158
En Düşük
13,4450
12:5215,4579
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2408
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4829
En Düşük
15,1751
12:52786,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 12,21
|Açılış
|: 785,69
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
788,93
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler12:50
|BAGFS
|13,97
|11.200.262
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.836.727
|% 9,95
|
|RNPOL
|13,16
|602.965
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,86
|15.789.504
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|KZBGY
|27,16
|20.042.028
|% -9,95
|
|SELVA
|10,52
|10.452.829
|% -9,93
|
|SISE
|14,55
|2.302.993.450
|% -0,82
|
|GARAN
|11,99
|2.262.177.829
|% 1,35
|
|THYAO
|20,04
|2.049.148.409
|% 4,38
|
|ASELS
|23,78
|1.589.041.136
|% 3,03
|
|KRDMD
|9,71
|1.219.554.356
|% 0,10
|
|YKBNK
|3,62
|956.480.759
|% 1,40
|
|TSKB
|1,66
|399.261.909
|% 2,47
|
|GARAN
|11,99
|2.262.177.829
|% 1,35
|
|SISE
|14,55
|2.302.993.450
|% -0,82
|
|ODAS
|1,63
|207.908.215
|% -2,40
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6872
|13,6884
|% 1,47
|
|Euro
|15,4396
|15,4620
|% 1,61
|
|Sterlin
|18,0192
|18,1095
|% 1,17
|
|Frank
|14,7074
|14,7960
|% 1,23
|
|Riyal
|3,6273
|3,6455
|% 1,19
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|4,17
|
|Altın Gr.
|785
|785
|10,99
|
|Cumhuriyet
|5.192
|5.272
|21,00
|
|Tam
|5.172
|5.303
|18,94
|
|Yarım
|2.500
|2.565
|9,16
|
|Çeyrek
|1.254
|1.283
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,10
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|-0,22
|