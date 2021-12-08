***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 11:13
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Değişken Fon Kasım 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981883
BIST
12:352.001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 20,21
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.983
12:3513,6936
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2035
|Açılış
|: 13,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7158
En Düşük
13,4450
12:3515,4684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,2513
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4821
En Düşük
15,1751
12:35785,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 10,81
|Açılış
|: 785,19
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler12:35
|BAGFS
|13,97
|11.199.913
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.755.581
|% 9,95
|
|RNPOL
|13,16
|594.635
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,86
|15.762.453
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|KZBGY
|27,16
|19.594.404
|% -9,95
|
|SELVA
|10,52
|10.441.793
|% -9,93
|
|SISE
|14,58
|2.239.811.097
|% -0,61
|
|GARAN
|11,99
|1.969.399.782
|% 1,35
|
|THYAO
|20,08
|1.962.862.983
|% 4,58
|
|ASELS
|23,82
|1.550.587.360
|% 3,21
|
|KRDMD
|9,72
|1.089.872.224
|% 0,21
|
|YKBNK
|3,62
|919.118.230
|% 1,40
|
|TSKB
|1,66
|366.636.622
|% 2,47
|
|GARAN
|11,99
|1.969.399.782
|% 1,35
|
|SISE
|14,58
|2.239.811.097
|% -0,61
|
|SKBNK
|1,22
|154.983.402
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6866
|13,6936
|% 1,51
|
|Euro
|15,4443
|15,4684
|% 1,65
|
|Sterlin
|18,0134
|18,1037
|% 1,14
|
|Frank
|14,6975
|14,7861
|% 1,17
|
|Riyal
|3,6263
|3,6444
|% 1,16
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|3,85
|
|Altın Gr.
|784
|785
|10,24
|
|Cumhuriyet
|5.188
|5.267
|16,00
|
|Tam
|5.164
|5.295
|11,26
|
|Yarım
|2.496
|2.561
|5,45
|
|Çeyrek
|1.252
|1.281
|2,72
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,49
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|0,09
|
|B. Petrol
|75,20
|75,20
|-0,24
|