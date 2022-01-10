***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2022 16:07
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu Aralık 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991917
BIST
17:192.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 33,99
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:1913,8571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0507
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:1915,6701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0552
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:19798,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,42
|Açılış
|: 798,73
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:19
|YAPRK
|33,00
|18.237.992
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|35.125.751
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|129.738.664
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|63.508.570
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.097.066
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,30
|64.945.830
|% -9,66
|
|ELITE
|18,05
|253.040.797
|% -9,02
|
|RALYH
|11,54
|29.345.231
|% -4,94
|
|IHAAS
|10,00
|4.424.221
|% -4,76
|
|RAYSG
|12,60
|2.469.601
|% -4,40
|
|THYAO
|26,72
|3.523.463.360
|% 7,14
|
|GARAN
|11,83
|2.339.690.639
|% 0,68
|
|EREGL
|30,96
|1.786.282.193
|% 1,11
|
|KRDMD
|11,81
|1.777.406.854
|% 1,81
|
|SISE
|15,14
|1.726.820.514
|% 1,88
|
|YKBNK
|3,74
|1.229.167.932
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,43
|697.725.572
|% 3,85
|
|GARAN
|11,83
|2.339.690.639
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,81
|1.777.406.854
|% 1,81
|
|THYAO
|26,72
|3.523.463.360
|% 7,14
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8470
|13,8571
|% 0,37
|
|Euro
|15,6503
|15,6701
|% -0,35
|
|Sterlin
|18,7186
|18,8124
|% 0,03
|
|Frank
|14,9066
|14,9964
|% -0,46
|
|Riyal
|3,6826
|3,7011
|% 0,43
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-4,00
|
|Altın Gr.
|798
|799
|1,24
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,29
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,04
|
|B. Petrol
|81,52
|81,52
|-0,23
|
Seans Raporu
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