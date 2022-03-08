***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 11:53
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu Şubat 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008080
BIST
11:512.016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 18,78
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.019
En Düşük
1.986
11:5114,4934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1212
|Açılış
|: 14,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5023
En Düşük
14,3429
11:5115,8121
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1661
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
11:51935,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 13,16
|Açılış
|: 935,80
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler11:50
|KOZAA
|25,52
|392.451.042
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.205.862.694
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|112.711.659
|% 9,94
|
|EKIZ
|7,69
|560.286
|% 7,85
|
|BASGZ
|11,83
|92.296.589
|% 6,67
|
|USAK
|1,38
|31.305.524
|% -6,76
|
|GWIND
|6,21
|32.720.826
|% -5,34
|
|AVHOL
|5,13
|3.531.931
|% -4,47
|
|EDATA
|21,30
|3.583.675
|% -4,05
|
|INVES
|26,80
|72.981.555
|% -3,94
|
|KRDMD
|15,09
|2.784.676.702
|% 4,43
|
|THYAO
|26,08
|1.718.137.600
|% 0,69
|
|EREGL
|35,36
|1.299.437.078
|% 2,26
|
|KOZAL
|144,60
|1.205.862.694
|% 9,96
|
|SISE
|12,55
|627.236.321
|% 3,38
|
|KRDMD
|15,09
|2.784.676.702
|% 4,43
|
|YKBNK
|3,65
|345.240.724
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,11
|186.224.712
|% 0,48
|
|ODAS
|1,40
|93.785.237
|% 3,70
|
|THYAO
|26,08
|1.718.137.600
|% 0,69
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4749
|14,4885
|% 0,81
|
|Euro
|15,7699
|15,8133
|% 1,07
|
|Sterlin
|18,9235
|19,0184
|% 0,75
|
|Frank
|15,5628
|15,6566
|% 0,64
|
|Riyal
|3,8489
|3,8682
|% 0,80
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|11,79
|
|Altın Gr.
|936
|936
|13,16
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.164
|6.319
|162,00
|
|Yarım
|2.979
|3.057
|78,37
|
|Çeyrek
|1.494
|1.528
|39,18
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|0,29
|
|B. Petrol
|126
|126
|3,10
|
Seans Raporu
11:50
daha fazla
-
12:05SKTAS
Yüzde 6.58 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 885, 471 adet işlem
-
12:04XU100
Endeks 2, 017 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1 üstünde . İşlem hacmi 13, 836.00 milyon TL de
-
12:04DERIM
Yüzde 4.79 oranında artışla 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 990, 692 adet işlem
-
12:03BAGFS
Yüzde 4.28 oranında artışla 13.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 132, 151 adet işlem
-
12:02SKTAS
Yüzde 5.96 oranında artışla 3.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 762, 239 adet işlem