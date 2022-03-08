***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 11:59
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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07.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy İkinci Değişken Fon Şubat 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008092
BIST
13:422.022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 24,95
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
13:4214,4940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1218
|Açılış
|: 14,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5023
En Düşük
14,3429
13:4215,8370
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1910
|Açılış
|: 15,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
13:42935,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 13,20
|Açılış
|: 935,84
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler13:42
|KOZAA
|25,52
|395.194.008
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.229.427.433
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|114.311.180
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,14
|161.086.689
|% 9,47
|
|ROYAL
|3,28
|283.728
|% 9,33
|
|CMENT
|26,30
|98.411
|% -7,72
|
|GWIND
|6,11
|48.796.049
|% -6,86
|
|USAK
|1,39
|36.143.367
|% -6,08
|
|SELVA
|17,86
|35.707.332
|% -4,80
|
|SANEL
|7,80
|3.428.653
|% -4,41
|
|KRDMD
|15,15
|3.751.810.368
|% 4,84
|
|THYAO
|25,94
|3.160.893.141
|% 0,15
|
|EREGL
|35,24
|1.726.895.187
|% 1,91
|
|KOZAL
|144,60
|1.229.427.433
|% 9,96
|
|GARAN
|11,78
|1.125.359.492
|% 0,26
|
|KRDMD
|15,15
|3.751.810.368
|% 4,84
|
|YKBNK
|3,66
|578.959.060
|% 0,55
|
|THYAO
|25,94
|3.160.893.141
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,13
|237.030.264
|% 1,43
|
|GARAN
|11,78
|1.125.359.492
|% 0,26
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4914
|14,4940
|% 0,85
|
|Euro
|15,8074
|15,8370
|% 1,22
|
|Sterlin
|18,9712
|19,0664
|% 1,00
|
|Frank
|15,5562
|15,6499
|% 0,60
|
|Riyal
|3,8514
|3,8707
|% 0,86
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|9,86
|
|Altın Gr.
|936
|936
|13,53
|
|Cumhuriyet
|6.196
|6.289
|158,00
|
|Tam
|6.172
|6.328
|170,30
|
|Yarım
|2.983
|3.061
|82,38
|
|Çeyrek
|1.496
|1.530
|41,19
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|0,36
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,88
|