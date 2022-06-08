***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 17:58
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Değişken Fon Mayıs 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036101
BIST
18:052.540
En Yüksek
|Değişim
|: -4,07%
|| -107,83
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.533
18:0517,1285
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 0,3743
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
18:0518,4605
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 0,4872
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
18:051.023,38
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 25,55
|Açılış
|: 1.023,38
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|46,70
|2.104.538
|% 9,99
|
|ACSEL
|55,35
|22.874.772
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|27.200.504
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,30
|605.744.048
|% 8,25
|
|FONET
|11,89
|95.728.443
|% 7,50
|
|CASA
|108,00
|1.409.012
|% -10,00
|
|OYYAT
|76,50
|87.703.401
|% -10,00
|
|DAGHL
|29,36
|7.690.397
|% -9,99
|
|TETMT
|236,70
|31.592.860
|% -9,97
|
|TOASO
|66,05
|1.773.875.154
|% -9,95
|
|EKGYO
|2,68
|1.077.257.609
|% -5,63
|
|GZNMI
|36,76
|793.091.710
|% -4,32
|
|PGSUS
|155,80
|670.706.086
|% -1,33
|
|BERA
|11,88
|639.851.093
|% 1,28
|
|ULUUN
|22,30
|605.744.048
|% 8,25
|
|SEGYO
|1,26
|428.972.616
|% 4,13
|
|MOBTL
|1,75
|278.603.625
|% -4,89
|
|BERA
|11,88
|639.851.093
|% 1,28
|
|PEKGY
|1,19
|51.079.951
|% -5,56
|
|FORMT
|1,68
|59.915.172
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1205
|17,1285
|% 2,23
|
|Euro
|18,4287
|18,4605
|% 2,71
|
|Sterlin
|21,4227
|21,5301
|% 1,88
|
|Frank
|17,4950
|17,6004
|% 1,98
|
|Riyal
|4,5511
|4,5739
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|5,60
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|25,90
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,20
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,24
|0,25
|
|B. Petrol
|123
|123
|2,12
|