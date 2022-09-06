***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 10:41
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON AĞUSTOS 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060377
BIST
10:393.435
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 76,45
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.437
En Düşük
3.382
10:3918,2327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0170
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2327
En Düşük
18,1962
10:3918,2046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1113
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2140
En Düşük
18,0825
10:391.005,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,10
|Açılış
|: 1.005,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler10:37
|ICBCT
|8,72
|19.937.944
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|3.316.261
|% 9,93
|
|ZRGYO
|4,12
|40.678.749
|% 9,87
|
|KRDMD
|14,13
|1.539.169.835
|% 9,70
|
|MTRKS
|38,52
|7.561.861
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|8.236.533
|% -9,95
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|DYOBY
|19,51
|19.368.650
|% -6,20
|
|BJKAS
|7,60
|42.769.588
|% -5,71
|
|EREGL
|33,42
|2.136.435.520
|% 7,88
|
|YKBNK
|8,22
|1.864.845.886
|% 1,36
|
|KRDMD
|14,13
|1.539.169.835
|% 9,70
|
|THYAO
|75,20
|1.082.783.514
|% 0,07
|
|AKBNK
|14,85
|1.048.589.409
|% 4,65
|
|EKGYO
|4,49
|1.036.185.484
|% 2,51
|
|YKBNK
|8,22
|1.864.845.886
|% 1,36
|
|KRDMD
|14,13
|1.539.169.835
|% 9,70
|
|AKBNK
|14,85
|1.048.589.409
|% 4,65
|
|ISCTR
|10,09
|679.899.157
|% 4,67
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2242
|18,2339
|% 0,10
|
|Euro
|18,1967
|18,2096
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,0563
|21,1618
|% 0,62
|
|Frank
|18,5285
|18,6401
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8351
|4,8594
|% 0,06
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|5,38
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|3,56
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.770
|6.830
|18,00
|
|Yarım
|3.299
|3.340
|9,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.672
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,42
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,13
|
|B. Petrol
|95,54
|95,54
|-0,20
|
Seans Raporu
10:37
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10:52ISDMR
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10:50
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10:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL, HALKB
-
10:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 7 artarak (% 2.53 ) 3, 071