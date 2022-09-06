***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 12:09
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORRTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU AĞUSTOS 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060485
BIST
14:543.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 44,55
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
14:5418,2361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0204
|Açılış
|: 18,2680
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2361
En Düşük
18,1962
14:5418,1074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 18,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0763
14:541.003,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,85
|Açılış
|: 1.003,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler14:54
|INVEO
|18,59
|246.394.830
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|151.106.002
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|100.934.656
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.908.613.867
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.689.937
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.869.151
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,24
|8.939.373.321
|% 1,60
|
|EREGL
|32,14
|6.833.404.361
|% 3,74
|
|AKBNK
|15,17
|5.558.739.115
|% 6,91
|
|EKGYO
|4,54
|5.276.855.469
|% 3,65
|
|SISE
|25,86
|4.287.374.195
|% 0,47
|
|EKGYO
|4,54
|5.276.855.469
|% 3,65
|
|YKBNK
|8,24
|8.939.373.321
|% 1,60
|
|ISCTR
|10,28
|3.874.889.361
|% 6,64
|
|AKBNK
|15,17
|5.558.739.115
|% 6,91
|
|VAKBN
|10,08
|2.771.084.456
|% 9,92
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2114
|18,2361
|% 0,11
|
|Euro
|18,0950
|18,1074
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,0207
|21,1261
|% 0,45
|
|Frank
|18,4777
|18,5890
|% -0,24
|
|Riyal
|4,8343
|4,8585
|% 0,05
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|3,34
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|1,70
|
|Cumhuriyet
|6.743
|6.845
|12,00
|
|Tam
|6.769
|6.836
|24,00
|
|Yarım
|3.298
|3.342
|11,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.673
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,48
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,14
|
|B. Petrol
|92,85
|92,85
|-2,89
|
Seans Raporu
14:54
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15:09VAKBN
Yüzde 9.92 oranında artışla 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 281, 935, 973 adet işlem
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15:08BUCIM
Yüzde 7.85 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 826, 494 adet işlem
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15:07KNFRT
Yüzde 9.27 oranında artışla 11.91 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 063, 893 adet işlem
-
15:06KNFRT
Yüzde 8.99 oranında artışla 11.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 020, 271 adet işlem
-
15:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, GUBRF, TKFEN