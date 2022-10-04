***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.10.2022 14:53
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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06.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU EYLÜL 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066979
BIST
16:103.463
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 70,63
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
16:1018,5506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 18,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
16:1018,4189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1919
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4410
En Düşük
18,1735
16:101.020,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,50
|Açılış
|: 1.020,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler16:08
|AKSA
|66,00
|524.490.513
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|38.919.490
|% 9,99
|
|SASA
|78,40
|3.393.925.818
|% 9,96
|
|BARMA
|54,95
|186.641.352
|% 9,94
|
|KUYAS
|9,62
|54.629.435
|% 9,94
|
|KIMMR
|10,95
|44.107
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|THYAO
|79,85
|6.295.029.978
|% 2,83
|
|SASA
|78,40
|3.393.925.818
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,72
|3.053.023.377
|% 2,50
|
|YKBNK
|8,04
|2.879.382.605
|% 3,47
|
|VAKBN
|7,96
|2.848.914.361
|% 4,46
|
|VAKBN
|7,96
|2.848.914.361
|% 4,46
|
|YKBNK
|8,04
|2.879.382.605
|% 3,47
|
|EKGYO
|4,23
|1.467.506.788
|% -0,24
|
|TSKB
|2,68
|742.233.190
|% 1,13
|
|HALKB
|8,23
|2.274.748.253
|% 7,30
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5287
|18,5591
|% 0,05
|
|Euro
|18,3950
|18,4170
|% 1,04
|
|Sterlin
|21,0241
|21,1295
|% 0,41
|
|Frank
|18,7254
|18,8382
|% 0,58
|
|Riyal
|4,9148
|4,9395
|% -0,11
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|9,33
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|7,76
|
|Cumhuriyet
|6.796
|6.899
|113,00
|
|Tam
|6.832
|6.900
|27,00
|
|Yarım
|3.329
|3.371
|14,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.686
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,96
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,50
|12,52
|0,16
|
|B. Petrol
|91,07
|91,07
|2,21
|
Seans Raporu
16:08
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-
16:23HEKTS
Yüzde 8.28 oranında artışla 62.15 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 884, 552 adet işlem
-
16:22KONTR
Yüzde 6.32 oranında artışla 68.15 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 438, 566 adet işlem
-
16:21KONTR
Yüzde 6.55 oranında artışla 68.30 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 430, 482 adet işlem
-
16:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 46 artarak (% 2.22 ) 3, 803
-
16:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, YKBNK, EKGYO