***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2022 13:10
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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06.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON EYLÜL 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067939
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0456
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
18:0518,2705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0923
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,2086
18:051.022,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,81
|Açılış
|: 1.022,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.019,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5714
|18,5806
|% -0,25
|
|Euro
|18,2552
|18,2852
|% -0,42
|
|Sterlin
|20,6817
|20,7854
|% -1,45
|
|Frank
|18,7010
|18,8136
|% -0,61
|
|Riyal
|4,9277
|4,9524
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-4,34
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-3,04
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.852
|6.925
|-19,00
|
|Yarım
|3.339
|3.385
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.692
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,57
|20,60
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,28
|12,30
|-0,04
|
|B. Petrol
|94,17
|94,17
|0,80
|