***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 11:41
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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04.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON EKİM 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077174
BIST
11:424.290
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 73,26
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.310
En Düşük
4.230
11:4218,6056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0393
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
11:4218,5968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1055
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,5977
En Düşük
18,3801
11:421.001,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,47
|Açılış
|: 1.001,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler11:40
|VBTYZ
|41,62
|37.200.275
|% 9,99
|
|INVEO
|28,30
|68.229.094
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,08
|16.098.705
|% 9,94
|
|GARFA
|19,65
|7.372.651
|% 9,84
|
|KIMMR
|9,16
|13.633.559
|% -9,93
|
|AYDEM
|17,15
|301.918.125
|% -9,40
|
|ULAS
|8,46
|5.168.290
|% -9,03
|
|PRKME
|14,23
|73.795.728
|% -8,96
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|EREGL
|36,34
|4.430.242.996
|% 9,13
|
|KRDMD
|13,65
|3.156.797.018
|% 5,00
|
|THYAO
|103,90
|2.407.551.393
|% -0,29
|
|SASA
|146,50
|1.697.064.653
|% 2,09
|
|TUPRS
|434,40
|1.189.545.516
|% 1,45
|
|KRDMD
|13,65
|3.156.797.018
|% 5,00
|
|EKGYO
|4,68
|1.047.741.371
|% 1,74
|
|EREGL
|36,34
|4.430.242.996
|% 9,13
|
|ISCTR
|9,24
|951.287.521
|% 3,24
|
|HALKB
|8,86
|841.561.224
|% 3,75
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6035
|18,6067
|% 0,22
|
|Euro
|18,5866
|18,5996
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,1249
|21,2308
|% 0,30
|
|Frank
|18,6491
|18,7614
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9361
|4,9609
|% 0,22
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|-6,95
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.700
|6.756
|122,00
|
|Yarım
|3.264
|3.303
|59,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.652
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,64
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,34
|-0,13
|
|B. Petrol
|97,83
|97,83
|-0,74
|