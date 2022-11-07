***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 12:06
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU EKİM 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077200
BIST
11:564.308
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 90,99
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.310
En Düşük
4.230
11:5618,6071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0408
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
11:5618,6145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1232
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
11:561.002,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,98
|Açılış
|: 1.002,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler11:55
|EREGL
|36,62
|4.808.037.188
|% 9,97
|
|VAKKO
|41,32
|61.610.572
|% 9,95
|
|INVEO
|28,30
|69.183.483
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,08
|16.184.592
|% 9,94
|
|KIMMR
|9,16
|13.847.601
|% -9,93
|
|PRKME
|14,20
|77.829.626
|% -9,15
|
|ULAS
|8,47
|5.600.782
|% -8,92
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|AYDEM
|17,50
|356.108.330
|% -7,55
|
|EREGL
|36,62
|4.808.037.188
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,87
|3.667.069.972
|% 6,69
|
|THYAO
|103,70
|2.808.518.598
|% -0,48
|
|SASA
|147,10
|1.776.131.250
|% 2,51
|
|TUPRS
|436,10
|1.346.459.394
|% 1,84
|
|KRDMD
|13,87
|3.667.069.972
|% 6,69
|
|EKGYO
|4,67
|1.099.448.526
|% 1,52
|
|EREGL
|36,62
|4.808.037.188
|% 9,97
|
|ISCTR
|9,26
|1.055.113.216
|% 3,46
|
|HALKB
|8,83
|914.536.129
|% 3,40
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6023
|18,6078
|% 0,22
|
|Euro
|18,6116
|18,6221
|% 0,71
|
|Sterlin
|21,2014
|21,3077
|% 0,66
|
|Frank
|18,6842
|18,7968
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9368
|4,9616
|% 0,23
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.678
|-4,13
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.702
|6.761
|127,00
|
|Yarım
|3.265
|3.305
|61,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.653
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|20,76
|20,79
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|98,25
|98,25
|-0,32
|
Seans Raporu
11:55
daha fazla
-
12:10XU100
Endeks 4, 308 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 17 üstünde . İşlem hacmi 39, 272.00 milyon TL de
-
12:10KONYA
Yüzde 9.14 oranında artışla 2, 532.00 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 705 adet işlem
-
12:09EREGL
Yüzde 9.97 oranında artışla 36.62 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 471, 552 adet işlem
-
12:08KRDMA
Yüzde 6.08 oranında artışla 10.82 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 658, 120 adet işlem
-
12:07KRDMB
Yüzde 5.58 oranında artışla 10.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 037, 741 adet işlem