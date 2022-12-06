***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2022 10:40
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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07.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON KASIM 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084660
BIST
11:594.971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 13,72
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.977
En Düşük
4.910
11:5918,6431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
11:5919,5438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0050
|Açılış
|: 19,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
11:591.062,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.062,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler11:57
|BARMA
|122,10
|27.837.457
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|13.434.653
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|6.468.724
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|21.324.674
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|47.588.508
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|433.915.481
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|ALFAS
|199,30
|363.398.117
|% -9,98
|
|PRDGS
|11,47
|30.117.415
|% -9,97
|
|EUREN
|75,40
|378.090.342
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,27
|5.104.572.496
|% 6,41
|
|THYAO
|138,60
|3.916.699.399
|% 0,00
|
|EREGL
|42,74
|3.411.412.232
|% 0,71
|
|ASELS
|49,40
|2.173.810.791
|% -0,76
|
|ENKAI
|27,38
|2.007.128.544
|% 2,70
|
|KRDMD
|17,27
|5.104.572.496
|% 6,41
|
|ADESE
|1,83
|268.672.239
|% -1,08
|
|EKGYO
|7,22
|906.346.174
|% -0,69
|
|SKBNK
|2,69
|286.299.332
|% 0,75
|
|TSKB
|4,07
|429.726.788
|% 1,50
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6358
|18,6413
|% 0,02
|
|Euro
|19,5467
|19,5533
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,6472
|22,7607
|% 0,09
|
|Frank
|19,6763
|19,7949
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% -0,01
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|6,29
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|3,68
|
|Cumhuriyet
|7.102
|7.210
|-77,00
|
|Tam
|7.126
|7.188
|20,00
|
|Yarım
|3.456
|3.514
|9,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.756
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,50
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,47
|0,15
|
|B. Petrol
|83,03
|83,03
|0,35
|
Seans Raporu
11:57
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12:12TTRAK
Yüzde 4.01 oranında artışla 531.90 lira fiyatla işlem gören hissede 142, 597 adet işlem
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12:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, VESTL, GUBRF
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12:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, HEKTS, BIMAS
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12:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 55 artarak (% 0.40 ) 4, 352
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12:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, EMNIS, RHEAG, KRDMB, DIRIT, BARMA, KRDMA, UZERB