***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2022 10:44
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU KASIM 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084669
BIST
12:054.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 22,40
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.982
En Düşük
4.910
12:0518,6409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
12:0519,5429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0059
|Açılış
|: 19,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
12:051.062,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,34
|Açılış
|: 1.062,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler12:03
|BARMA
|122,10
|28.173.598
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|13.573.603
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|6.572.190
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|21.434.710
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|47.676.910
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|454.872.190
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|ALFAS
|199,30
|363.875.441
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|381.648.242
|% -9,97
|
|SNICA
|31,60
|105.402.174
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,19
|5.173.509.628
|% 5,91
|
|THYAO
|138,00
|3.991.494.760
|% -0,43
|
|EREGL
|42,68
|3.453.162.731
|% 0,57
|
|ASELS
|49,40
|2.197.578.435
|% -0,76
|
|ENKAI
|27,36
|2.022.286.156
|% 2,63
|
|KRDMD
|17,19
|5.173.509.628
|% 5,91
|
|ADESE
|1,83
|279.336.803
|% -1,08
|
|EKGYO
|7,27
|956.129.202
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,68
|286.950.370
|% 0,37
|
|TSKB
|4,07
|430.888.442
|% 1,50
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6368
|18,6409
|% 0,02
|
|Euro
|19,5322
|19,5429
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,6271
|22,7406
|% 0,01
|
|Frank
|19,6736
|19,7921
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% -0,01
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|6,29
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|3,68
|
|Cumhuriyet
|7.102
|7.210
|-77,00
|
|Tam
|7.126
|7.188
|20,00
|
|Yarım
|3.456
|3.514
|9,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.756
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,50
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,47
|0,15
|
|B. Petrol
|83,03
|83,03
|0,35
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:17GLCVY
Yüzde 5.49 oranında artışla 33.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 145, 263 adet işlem
-
12:16XU100
Endeks 4, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 45, 561.00 milyon TL de
-
12:16EMNIS
Yüzde 9.96 oranında artışla 65.15 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 550 adet işlem
-
12:14KONTR
Yüzde 6.84 oranında artışla 149.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 698, 818 adet işlem
-
12:13BFREN
Yüzde 5.20 oranında artışla 3, 813.80 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 061 adet işlem