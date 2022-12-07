***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2022 12:32
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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07.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU KASIM 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085132
BIST
15:154.971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -29,18
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.952
15:1518,6381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
15:1519,5928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0805
|Açılış
|: 19,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,5928
En Düşük
19,4674
15:151.061,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,24
|Açılış
|: 1.061,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler15:15
|YESIL
|4,40
|60.066.017
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|506.072.035
|% 9,99
|
|GLCVY
|38,32
|187.256.488
|% 9,99
|
|KRONT
|98,75
|29.312.080
|% 9,97
|
|OZSUB
|14,93
|15.820.888
|% 9,94
|
|VBTYZ
|67,50
|40.877.521
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|EUREN
|15,60
|706.029.707
|% -6,84
|
|PRDGS
|12,53
|33.005.106
|% -6,56
|
|ODAS
|12,00
|1.064.955.550
|% 4,35
|
|PGSUS
|428,60
|844.691.469
|% 1,32
|
|EUREN
|15,60
|706.029.707
|% -6,84
|
|KZBGY
|24,92
|586.427.628
|% 4,62
|
|SMRTG
|99,70
|509.495.611
|% -5,05
|
|IHLGM
|1,46
|109.301.199
|% 4,29
|
|PEKGY
|3,13
|226.127.118
|% -6,01
|
|EUREN
|15,60
|706.029.707
|% -6,84
|
|HDFGS
|4,00
|120.805.963
|% -0,74
|
|KZBGY
|24,92
|586.427.628
|% 4,62
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6361
|18,6381
|% 0,02
|
|Euro
|19,5772
|19,5928
|% 0,41
|
|Sterlin
|22,5709
|22,6841
|% 0,11
|
|Frank
|19,7061
|19,8248
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9424
|4,9671
|% 0,03
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-0,08
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,43
|
|Cumhuriyet
|7.122
|7.229
|-14,00
|
|Tam
|7.156
|7.203
|3,00
|
|Yarım
|3.465
|3.521
|1,00
|
|Çeyrek
|1.738
|1.760
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,36
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,42
|0,11
|
|B. Petrol
|79,32
|79,32
|-0,03
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:30CEOEM
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 18.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 440, 570 adet işlem
-
15:29PEKGY
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 898, 073 adet işlem
-
15:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, SASA, AKSEN
-
15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 71 kaybederek (% -0.52 ) 4, 354
-
15:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMA, ERCB, VKING, EMNIS, GLCVY, YESIL, KRONT, BARMA, INTEM, SNPAM