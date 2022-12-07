***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2022 12:56
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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07.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON KASIM 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085139
BIST
15:434.968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -32,41
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.951
15:4318,6432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0084
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
15:4319,6477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1354
|Açılış
|: 19,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6477
En Düşük
19,4674
15:431.062,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.062,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler15:43
|YESIL
|4,40
|60.291.350
|% 10,00
|
|GLCVY
|38,32
|190.035.302
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|507.129.916
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|606.114.546
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.123.086
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|BIZIM
|28,32
|40.700.681
|% -7,99
|
|HEDEF
|21,68
|24.239.078
|% -7,35
|
|KRDMD
|17,77
|10.563.185.042
|% 0,40
|
|THYAO
|137,30
|5.371.768.635
|% 1,25
|
|ASELS
|51,25
|4.602.136.828
|% 4,51
|
|PETKM
|18,28
|3.749.034.704
|% 1,56
|
|EREGL
|41,96
|3.007.207.191
|% -1,46
|
|KRDMD
|17,77
|10.563.185.042
|% 0,40
|
|EKGYO
|7,30
|1.564.988.196
|% 0,83
|
|PETKM
|18,28
|3.749.034.704
|% 1,56
|
|ISCTR
|10,33
|1.662.914.015
|% 1,18
|
|ADESE
|1,94
|300.136.185
|% 6,01
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6365
|18,6432
|% 0,05
|
|Euro
|19,6391
|19,6477
|% 0,69
|
|Sterlin
|22,6244
|22,7379
|% 0,35
|
|Frank
|19,7387
|19,8576
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9413
|4,9661
|% 0,01
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|2,39
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,64
|
|Cumhuriyet
|7.118
|7.226
|-17,00
|
|Tam
|7.159
|7.208
|8,00
|
|Yarım
|3.467
|3.524
|4,00
|
|Çeyrek
|1.739
|1.761
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,38
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,37
|13,39
|0,08
|
|B. Petrol
|79,36
|79,36
|0,01
|
Seans Raporu
15:43
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15:57
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