***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2023 10:30
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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06.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU OCAK 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111370
BIST
10:424.186
En Yüksek
|Değişim
|: -7,09%
|| -319,33
|Açılış
|: 4.482
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.482
En Düşük
4.186
10:4218,8362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
18,8490
En Düşük
18,7965
10:4220,1972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 20,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
20,2706
En Düşük
20,1288
10:421.132,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,78
|Açılış
|: 1.132,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.142,15
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|1.488
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|6.157
|% 7,55
|
|NIBAS
|16,36
|4.090
|% 3,94
|
|DIRIT
|5,65
|164
|% 2,73
|
|MMCAS
|4,75
|480
|% 2,15
|
|YEOTK
|48,60
|486
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|98
|% -10,00
|
|ULUUN
|23,40
|983
|% -10,00
|
|RUBNS
|18,56
|93
|% -9,99
|
|HEKTS
|25,04
|401
|% -9,99
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|KERVN
|0,72
|123.008
|% -5,26
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8204
|18,8362
|% 0,06
|
|Euro
|20,1908
|20,1972
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,6359
|22,7495
|% 0,16
|
|Frank
|20,3466
|20,4691
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0023
|5,0273
|% -0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|2,72
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|0,78
|
|Cumhuriyet
|7.673
|7.789
|21,00
|
|Tam
|7.680
|7.744
|-11,00
|
|Yarım
|3.752
|3.790
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.876
|1.895
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,32
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,52
|0,09
|
|B. Petrol
|83,98
|83,98
|0,29
|
Seans Raporu
10:42
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