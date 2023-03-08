***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2023 11:59
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON ŞUBAT 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121500
BIST
13:105.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -34,10
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.439
En Düşük
5.382
13:1018,9822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0296
|Açılış
|: 19,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
13:1020,1019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0314
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1745
En Düşük
19,8223
13:101.117,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,92
|Açılış
|: 1.117,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.120,88
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler13:08
|BVSAN
|54,75
|344.556.074
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|26.311.384
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.254.939
|% 9,97
|
|YESIL
|4,71
|151.035.644
|% 9,79
|
|DOKTA
|48,12
|59.187.113
|% 9,36
|
|BALAT
|16,51
|241.541
|% -9,98
|
|MERCN
|33,12
|63.759.525
|% -8,46
|
|COSMO
|90,10
|52.330
|% -6,83
|
|TERA
|26,46
|45.339.047
|% -6,24
|
|DESA
|52,15
|3.806.073
|% -4,92
|
|EREGL
|41,24
|4.834.472.822
|% -4,05
|
|OYAKC
|47,36
|2.787.005.658
|% 1,02
|
|ISCTR
|14,46
|2.299.885.679
|% 1,83
|
|KRDMD
|21,34
|2.073.221.888
|% 2,11
|
|ASTOR
|51,45
|1.867.386.021
|% 5,00
|
|ADESE
|1,68
|264.241.511
|% 6,33
|
|ISCTR
|14,46
|2.299.885.679
|% 1,83
|
|YKBNK
|11,78
|1.487.656.627
|% 0,43
|
|EREGL
|41,24
|4.834.472.822
|% -4,05
|
|IHLAS
|0,92
|91.553.685
|% 1,10
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9596
|18,9638
|% 0,06
|
|Euro
|20,0968
|20,1046
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6576
|22,7712
|% 0,56
|
|Frank
|20,3111
|20,4335
|% 0,47
|
|Riyal
|5,0365
|5,0618
|% 0,06
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|2,46
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|1,68
|
|Cumhuriyet
|7.548
|7.662
|27,00
|
|Tam
|7.577
|7.628
|-2,00
|
|Yarım
|3.702
|3.732
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.851
|1.866
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,07
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,24
|-0,00
|
|B. Petrol
|81,09
|81,09
|-0,50
|