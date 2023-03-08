***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2023 12:53
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU ŞUBAT 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121525
BIST
13:065.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -19,29
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.408
En Düşük
5.350
13:0618,9433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0230
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9476
En Düşük
18,8991
13:0619,9788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0187
|Açılış
|: 20,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,9873
En Düşük
19,8891
13:061.104,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.104,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.105,47
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler13:04
|SDTTR
|101,20
|299.165.568
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|190.534.536
|% 9,99
|
|ONCSM
|90,45
|24.844.203
|% 9,97
|
|EYGYO
|19,00
|101.913.865
|% 9,95
|
|OTTO
|102,80
|864.034
|% 9,95
|
|DOAS
|142,20
|1.612.394.883
|% -10,00
|
|ULUSE
|196,30
|233.617.678
|% -10,00
|
|CEOEM
|20,00
|47.652.132
|% -7,41
|
|ZEDUR
|58,50
|770.094
|% -7,14
|
|PCILT
|29,84
|35.438.769
|% -6,87
|
|ASTOR
|51,00
|3.217.954.245
|% 4,64
|
|EREGL
|43,14
|2.370.854.494
|% -2,66
|
|ISCTR
|13,26
|1.705.710.088
|% 2,16
|
|DOAS
|142,20
|1.612.394.883
|% -10,00
|
|THYAO
|140,40
|1.467.866.471
|% -0,43
|
|EKGYO
|8,14
|1.073.901.963
|% 0,49
|
|ISCTR
|13,26
|1.705.710.088
|% 2,16
|
|YKBNK
|10,80
|1.227.152.190
|% 0,84
|
|AKBNK
|18,76
|1.419.792.345
|% 0,75
|
|AKFGY
|4,27
|272.025.606
|% 5,17
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9381
|18,9417
|% 0,11
|
|Euro
|19,9697
|19,9793
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,3475
|22,4596
|% 0,17
|
|Frank
|20,0189
|20,1395
|% 0,07
|
|Riyal
|5,0298
|5,0551
|% 0,09
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|0,54
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|1,40
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-74,00
|
|Tam
|7.527
|7.579
|-4,00
|
|Yarım
|3.677
|3.709
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.854
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,09
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,23
|0,01
|
|B. Petrol
|83,26
|83,26
|-0,03
|