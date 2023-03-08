***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2023 14:33
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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09.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON ŞUBAT 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121551
BIST
17:595.438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 56,48
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.442
En Düşük
5.341
17:5918,9439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0236
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9927
En Düşük
18,8991
17:5920,0241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0640
|Açılış
|: 20,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
20,1337
En Düşük
19,8891
17:591.108,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,75
|Açılış
|: 1.107,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.109,38
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKVY
|25,30
|61.597.755
|% 10,00
|
|LIDFA
|5,39
|87.612.243
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.372.350
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.822.134
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|530.484.412
|% 9,99
|
|ULUSE
|196,30
|241.273.378
|% -10,00
|
|DOAS
|142,20
|1.708.799.026
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|5.204.148
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.779.064
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|ASTOR
|46,10
|6.345.817.513
|% -5,42
|
|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|EREGL
|43,02
|4.749.368.675
|% -2,93
|
|OYAKC
|42,62
|3.325.188.844
|% -5,12
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|SKBNK
|2,69
|749.200.960
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,11
|2.135.466.758
|% 0,12
|
|TSKB
|4,84
|734.047.604
|% 7,56
|
|SNGYO
|3,38
|504.333.557
|% 2,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9340
|18,9439
|% 0,12
|
|Euro
|20,0149
|20,0241
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,3120
|22,4239
|% 0,01
|
|Frank
|20,0197
|20,1403
|% 0,07
|
|Riyal
|5,0295
|5,0547
|% 0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|9,66
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|5,08
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.551
|7.618
|35,00
|
|Yarım
|3.689
|3.728
|17,00
|
|Çeyrek
|1.845
|1.864
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,20
|20,23
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,30
|12,31
|0,08
|
|B. Petrol
|82,73
|82,73
|-0,56
|